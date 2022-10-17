Телеграм-канал “Тушите свет”: Михаил Зыгарь собирается сыграть свадьбу

Михаил Зыгарь

Телеграм-канал “Тушите свет” сообщает о том, что писатель и бывший главный редактор телеканала “Дождь”* Михаил Зыгарь и его друг Жан-Мишель Щербак переехали в Германию и планируют сыграть свадьбу.

Свадебная церемония, по данным канала, состоится в Великобритании, в поместье Cliveden House.

Отношения Михаила Зыгаря и Жан-Мишеля Щербака обсуждали в соцсетях еще в 2020 году — так, об этом писали в телеграм-канале “Антиглянец”.

Для близкого окружения событие не стало сюрпризом. Впрочем, как и для широкой общественности: мужчины не раз подвергались аутингу в анонимных и не только каналах, — пишет телеграм-канал “Тушите свет”.

Жан-Мишелю Щербаку 30 лет, он на 11 лет младше 41-летнего Зыгаря. Он известен по шоу “Замуж за Бузову”, на котором у него был девиз “Попробуй, а там разберемся”. Ранее он работал в качестве журналиста, сейчас делает карьеру актера и постановщика и работает над новым спектаклем в Берлине.

Михаил Зыгарь известен как автор книг “Вся кремлевская рать” и “Империя должна умереть”, сейчас он ведет свой канал на YouTube. Зыгарь покинул Россию в начале марта 2022 года, вскоре после начала военной спецоперации РФ, против которой он публично высказался.

*Признан в РФ СМИ-иноагентом