Телеграм-канал IGutsal: “Гоголь-центр” может стать рестораном

Недавно закрывшийся “Гоголь-центр” может открыться снова, но уже как ресторан, при этом над проектом будут работать бывшие актеры театра. Об этом сообщает телеграм-канал IGutsal.

Говорят, что недавно закрывшееся театральное объединение Кирилла Серебренникова скоро реанимируется — на новой площадке и в новом формате — гастрономическом. “Гоголь-центр” станет рестораном в центре Москвы, а часть актеров выйдет туда на работу в качестве персонала, — говорится в сообщении канала.

Заведение вряд ли будет сильно похоже на любимое театралами кафе N, которое располагалось в театре. Разве что богемной публикой — музыкантами, журналистами и прочими творческими людьми. Но в любом случае кажется, что в ресторане Серебренникова найдется место и для духовной пищи, вместе с хлебом обязательно будут и какие-то зрелища. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В конце июня столичный департамент культуры отправил в отставку худрука “Гоголь-центра” Алексея Аграновича. Позже создатель “Гоголь-центра” и его первый художественный руководитель Кирилл Серебренников сообщил о закрытии театра. “Гоголь-центр” закрыт. Все. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство, — написал он в своем телеграм-канале.

Серебренников предположил, что решение о закрытии может быть связано с тем, что коллектив театра выступил против военной спецоперации РФ на Украине. Сам режиссер также высказался против военной спецоперации и покинул Россию.

При этом в департаменте культуры полное закрытие театра опровергли и добавили, что в “Гоголь-центре” поменялись художественный руководитель и директор: это было связано “с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений”. Новым худруком театра стал Антон Яковлев.