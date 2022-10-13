Телеграм-канал “Героиня Татлера” о Вике Газинской: “Вышвыривает мать из студии, вечно в психах и скандалах”

Вика Газинская

Анонимный телеграм-канал “Героиня Татлера” обратил внимание на совместную фотографию Вики Газинской и Полины Киценко и поделился инсайдерской информацией о работе дизайнера и создательницы бренда Vika Gazinskaya.

Вика Газинская явно не в списке дизайнеров, которых кинул “Подиум” и его “наемный менеджер” Полина Киценко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— гласил первый пост.



Полина Киценко, Ксения Тараканова и Вика Газинская

Вечером “Героиня Татлера” выложила еще одну публикацию, посвященную Газинской:

Кстати, Героиня давно знала, что Газинская от Киценко отличается только оборотами, а в остальном — такая же обормотка. И вот пришло письмо с подробностями, в которых почему-то ни на секунду не сомневаешься:

“Может не заплатить за полтора месяца работы. Такие кейсы, когда человек просто отказывался платить за предоставленные ей услуги, за три месяца происходят постоянно. Все будто из жадности, из серии “не хочу платить и все, вы все плохие”. Постоянные скандалы с матами и оскорблениями, в том числе и с собственной матерью. Торгуют мимо кассы, бывает, что и б/у вещами (конечно же, без скидок и не предупреждая клиентов). В целом в работе очень тяжело с ней, постоянные истерики и скандалы (и с сотрудниками, и с поставщиками, и с логистами). Команда вся непрофессиональная, кроме швей, а все остальное — шараш-монтаж, по принципу “кто самый дешевый на рынке”. Из ЦУМа вещи забирала уборщица, просто запихнув их в обычные полиэтиленовые пакеты, а их в чемоданы. Пакетов брендированных в принципе нет, платье за две тысячи евро запихивали в какие-то старые коробки из-под обуви. Где висят вещи — пылища и летает моль. Это так, крупными мазками. В целом все это какое-то невиданное лицемерие, когда в инстаграме* человек просто светится позитивом и ЗОЖем, каким-то невероятно бережным отношением к миру, а в жизни вышвыривает собственную мать из студии, выкинув в подъезд сумку, вечно в психах и скандалах”.

В дискуссию вступил автор анонимного телеграм-канала “Светский интроверт”:

Коллега, я вам больше скажу: в эту дьявольскую троицу еще отлично вписывается Алена Ахмадуллина. Они с Газинской вообще два сапога пара: шмотки ужасные, а замашки дворянские, при этом обе — редкостные стервы. Про Ахмадуллину бывшие сотрудники тоже складывают и передают отвратительные истории. Бесконечные задержки и невыплаты, штрафы, буквально рабский труд швей и обман клиентов.

О сложном характере Вики Газинской в светском обществе буквально ходят легенды. Вспомним хотя бы то знаменитое интервью дизайнера для канала “Москва 24”.

Сама Газинская пока никак не отреагировала на комментарии выше.

Недавно же Газинская стала героиней подкаста “Антиглянца” и рассказала о распаде “русской модной мафии”.

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