телефонные спамеры стали агрессивнее, а вот от роботов отказываются

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



За последний год телефонные спамеры стали звонить россиянам на 73% чаще, доля спам-звонков в общем количестве входящих составляет около 14% против 8,1% годом ранее. Об этом рассказали в «Тинькофф».

В Яндексе подтверждают тренд, но приводят другую статистику: количество спам-звонков россиянам выросло на 3,2% в среднем по всей стране. Но в ряде регионов рост куда более сильный, например, в 1,6 раза в Магаданской области и в 1,4 раза в Волгоградской.

В МТС отмечают самые высокие доли спам-звонков в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Татарстане. В Tele2 говорят, что больше всего спам-вызовов в Московской области, Санкт-Петербургском регионе и Челябинской области. В «МегаФоне» сообщили, что 80% спама приходится на телемаркетинг и предложения финансовых услуг, остальное — на рекламу медицинских, юридических и иных сервисов.





В «Тинькофф» отметили падение доли звонков, совершенных роботами, с 76% до 49,5%, потому как они становятся менее эффективными. В городах с населением больше 100 тыс. человек 62% респондентов сразу сбрасывают звонки от роботов.

Ранее Максут Шадаев, глава Минцифры, заявил: «Нужно вводить механизмы по защите граждан от телефонного спама, рассылок или SMS-уведомлений».