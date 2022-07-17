Телефон, в котором процессор, экран и камера – не главное. Представлен Ulefone Armor X6 Pro за 120 долларов с защитой IP69K и MIL-STD-810G

В ассортименте китайской компании Ulefone прописался новый недорогой смартфон Armor X6 Pro. Его особенностью является максимальный уровень защиты оболочки – IP69K: телефон не пропускает внутрь пыль и выдерживает погружение в воду на глубину 1,5 м длительность 30 минут. Также новинка отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Такой телефон подойдет строителям, спасателям, участникам экстремальных походов или экспедиций.





Для всех этих категорий производительность – не главное, поэтому базисом для смартфона выбрана маломощная SoC MediaTek Helio A22 со встроенным модемом LTE. 5-дюймовый экран IPS характеризуется разрешением 1280 х 720 пикселей, объемы оперативной и встроенной флеш-памяти, соответственно, 4 и 32 ГБ. Также в конфигурации приемники GPS и FM, чип NFC, стандартный разъем для подключения наушников, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.





Основная камера – с единственный 13-мегапиксельным датчиком Sony IMX214, во фронтальной камере применен датчик изображения OmniVision OV5670 разрешением 5 Мп. Емкость аккумулятора составила 4000 мА·ч, и заряжаться он будет очень долго, так как мощность составляет лишь 5 Вт (разъем, естественно, microUSB).









Телефон работает под управлением Android 12, управлять им можно в перчатках. Габариты и масса Armor X6 Pro – 150 x 78,9 x 14,4 мм и 227 граммов. Цена – 120 долларов.