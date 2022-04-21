Тела двух мужчин нашли в подвале дома в центре Южно-Сахалинска

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Двух мужчин обнаружили мертвыми в подвальном помещении
жилого дома в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось на улице Емельянова,
рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.
Правоохранители при первичном осмотре не зафиксировали
признаков совершения преступления. Тела погибших направили на судебно-медицинскую
экспертизу для определения точных причин гибели.
В настоящий момент стражи порядка устанавливают личности
мужчин, а также выясняют обстоятельства ЧП. По итогам проверочных мероприятий
следователи примут процессуальное решение.
Накануне тело пропавшего туриста из Новгорода нашли в горах
Абхазии, сообщал телеканал «360».
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