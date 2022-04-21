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    Тела двух мужчин нашли в подвале дома в центре Южно-Сахалинска

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Тела двух мужчин нашли в подвале дома в центре Южно-Сахалинска

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Двух мужчин обнаружили мертвыми в подвальном помещении
    жилого дома в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось на улице Емельянова,
    рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

    Правоохранители при первичном осмотре не зафиксировали
    признаков совершения преступления. Тела погибших направили на судебно-медицинскую
    экспертизу для определения точных причин гибели.

    В настоящий момент стражи порядка устанавливают личности
    мужчин, а также выясняют обстоятельства ЧП. По итогам проверочных мероприятий
    следователи примут процессуальное решение.

    Накануне тело пропавшего туриста из Новгорода нашли в горах
    Абхазии, сообщал телеканал «360».

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