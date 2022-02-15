Тела девушки и парня нашли у окон девятиэтажки на проспекте Тореза в Петербурге

Тела девушки и парня нашли у окон девятиэтажки на проспекте Тореза в Петербурге Новости
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Двое 15-летних подростков выпали из окна девятиэтажки на проспекте Тореза на севере Петербурга.

Парень и девушка погибли на месте до приезда «скорой». Молодых людей нашли на земле прохожие возле дома 39/1.

Реанимация прибыла на место инцидента быстро. Сейчас правоохранители выясняют все детали трагедии, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что СУ СК России по Алтайскому краю расследует инцидент с падением мальчика 2020 года рождения с шестого этажа дома в Барнауле. По версии следствия, ребенок находился в квартире вместе с матерью и дедушкой

 
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