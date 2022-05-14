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    Тель-Авив разрешил Эстонии передать Украине израильские ракеты Blue Spear

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Тель-Авив разрешил Эстонии передать Украине израильские ракеты Blue Spear

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    Тель-Авив разрешил Таллину передать в рамках военной помощи на Украину противокорабельные ракетные комплексы SSM 5G Blue Spear, сообщает The Jerusalem Post.

    В издании подчеркивают, что Blue Spear является одним из наиболее эффективных ракетных комплексов. Радиус поражения системы составляет 290 километров. При этом ракеты оснащены активными радиолокационными головками самонаведения и невосприимчивы к средствам РЭБ.

    Эстония приобретала Blue Spear в октябре 2021 года. Недавно она обратилась к Израилю с просьбой разрешить передачу вооружения Украине.

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