Тель-Авив разрешил Эстонии передать Украине израильские ракеты Blue Spear

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Тель-Авив разрешил Таллину передать в рамках военной помощи на Украину противокорабельные ракетные комплексы SSM 5G Blue Spear, сообщает The Jerusalem Post.
В издании подчеркивают, что Blue Spear является одним из наиболее эффективных ракетных комплексов. Радиус поражения системы составляет 290 километров. При этом ракеты оснащены активными радиолокационными головками самонаведения и невосприимчивы к средствам РЭБ.
Эстония приобретала Blue Spear в октябре 2021 года. Недавно она обратилась к Израилю с просьбой разрешить передачу вооружения Украине.
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