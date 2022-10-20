Текстильное предприятие Реутова начало выпускать эластичные бинты для участников СВО

Отмечается, что двое сотрудников предприятия также были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каторов подчеркнул, что все мобилизованные жители Реутова имеют опыт участия в боевых действиях или обладают востребованными военно-учетными специальностями.