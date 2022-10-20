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Текстильное предприятие Реутова начало выпускать эластичные бинты для участников СВО

Текстильное предприятие Реутова начало выпускать эластичные бинты для участников СВО
piqsels.com

Предприятие города Реутова, специализирующееся на выпуске текстильной продукции, начало выпускать эластичные бинты для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Каторов подчеркнул, что изделия реутовского предприятия пользуются спросом среди участников спецоперации. В частности там выпускают эластичные бинты, чулочные изделия и фиксаторы повязок. По словам главы городского округа, компания перешла на круглосуточный режим производства.

Отмечается, что двое сотрудников предприятия также были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каторов подчеркнул, что все мобилизованные жители Реутова имеют опыт участия в боевых действиях или обладают востребованными военно-учетными специальностями.

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RusNewsToday24
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