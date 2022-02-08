Технопарк «Космотех» открывается на базе планетария в Бийске

Технопарк «Космотех» открывается на базе планетария в Бийске Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

В Бийске готов к открытию новый технический детский центр «Космотех». Глава города Александр Студеникин планирует со следующей недели запустить его в работу.

Сегодня, в День науки, Александр Студеникин посетил готовящийся к открытию технопарк, передает издание «НАШ БИЙСК». Глава Бийска поделился впечатлениями и отметил вклад правительства России и правительства Алтайского края в развитие региона. Также градоначальник упомянул активную помощь фонда Андрея Мельниченко. По словам Студеникина, щедрое финансирование уже в ближайшем будущем проявит свой положительный эффект, благотворно скажется на развитии региона и, конечно, города Бийска.

На оборудование и обустройство технопарка Министерством науки и высшего образования Российской Федерации было выделено порядка 35 миллионов рублей. Столько же ассигновало правительство Алтайского края на проведение внешнего и внутреннего ремонта. И около 5-6 миллионов рублей составили средства из бюджета города Бийска.

 
загрузка...
 
бийск технопарк финансирование
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru