Технология AMD FSR 2.0 творит чудеса. С ее помощью встроенный GPU Radeon 660M 6-ядерного процессора в Ryzen 5 6600H выдает 30 FPS в игре God of War при разрешении Full HD

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Технология AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, являющаяся альтернативой Nvidia DLSS, показала себя очень хорошо при тестировании 6-ядерного процессора Ryzen 5 6600H семейства Rembrandt. Оказалось, что встроенный в CPU GPU Radeon 660M позволяет играть в новейшую God of War с частотой 30 к/с при разрешении Full HD. То есть FSR 2.0 способна превратить любой ноутбук среднего уровня на APU Rembrandt в игровой – и наличие дискретного GPU в конфигурации вовсе не обязательно.





Radeon 660M – это урезанная версия Radeon 680M, использующегося в старших APU семейства. У младшей модели вдвое меньше вычислительных блоков и ниже частота: у Radeon 660M 384 потоковых процессора и частота 1,9 ГГц, в то время как у Radeon 680M 768 потоковых процессоров и частота 2,4 ГГц.









Казалось бы, с такими параметрами от Radeon 660M вряд ли можно что-то требовать в современных играх, но нет: включение FSR 2.0 позволяет играть в God of War с более-менее комфортными 30 FPS при разрешении Full HD. FSR 2.0 тестировалась в двух режимах – сбалансированном и производительном, и в обоих случаях можно рассчитывать на 30 FPS, разве что в сбалансированном режиме кадровая частота изредка проседает.

Интересно, что Radeon 660M находится далеко за пределами возможностей рекомендованной для этой игры видеокарты Radeon RX 5700 – и тем впечатляюще выглядит результат теста.