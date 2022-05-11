Технологические гиганты потеряли более $1 трлн всего за три дня

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Как сообщает CNBC, всего за три последние торговые сессии крупнейшие мировые технологические компании потеряли более 1 триллиона долларов.

Акции активно распродавали после того, как Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку в среду, но технологический сегмент пострадал больше, чем другие сектора экономики.

Инвесторы теперь меньше интересуются тем, что двигало бизнесом во время сильного бычьего рынка в последние годы, в том числе во время пандемии. Теперь они направляют больше денег в более безопасные области, включая такие основные продукты, как Campbell Soup, General Mills и JM Smucker.





Apple, самая дорогая публичная компания в мире, потеряла 220 миллиардов долларов с момента закрытия торгов в среду, когда председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция слишком высока и что нет никаких планов по повышению ставки более чем наполовину процентного пункта.

Рынки сначала выросли на комментариях Пауэлла, но в последующие дни оптимизм уменьшился. Акции упали в четверг, а затем продолжили падение в пятницу и понедельник. Фондовый индекс США S&P 500 упал ниже отметки 4000 в понедельник, снизившись на 7% с момента закрытия в среду, в то время как ETF Invesco Nasdaq 100 снизился почти на 10% за тот же период.

Microsoft потеряла около 189 миллиардов долларов, потери Tesla составили 199 миллиардов долларов. Рыночная капитализация Amazon снизилась на 173 миллиарда долларов. Alphabet , материнская компания Google, подешевела на 123 миллиарда долларов. Потери Nvidia составили 85 миллиардов долларов.