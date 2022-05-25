Техническую коноплю начнут выращивать во Владимирской области

Техническая конопля – это хорошая альтернатива хлопку и льну. Также ее используют в качестве сырья для изготовления веревок, канатов, парусов, судовых снастей и даже одежды и обуви, масла, для косметических нужд, продукции для в автомобиле-, авиа- и судостроения, и для других отраслей, отметил глава Владимирской области Александр Авдеев.