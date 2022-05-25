Техническую коноплю начнут выращивать во Владимирской области

Новые аграрные проекты реализуются во Владимирской области. В Вязниковском районе фермеры решили возродить коноплеводство, которое поможет в решении задач по импортозамещению.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», коноплеводство начало возрождаться в России несколько лет назад. В Вязниковском районе в селе Сергиевы Горки и еще в одном хозяйстве нашлись бизнесмены, начавшие инвестировать в эксперимент с технической коноплей.
Техническая конопля – это хорошая альтернатива хлопку и льну. Также ее используют в качестве сырья для изготовления веревок, канатов, парусов, судовых снастей и даже одежды и обуви, масла, для косметических нужд, продукции для в автомобиле-, авиа- и судостроения, и для других отраслей, отметил глава Владимирской области Александр Авдеев.
Уже в текущем году Владимирская область и Вязниковский район запустят аграрный эксперимент по выращиванию технической конопли. Инвестор выкупил свыше 1,6 тысячи гектаров заброшенных полей, из которых к посевной 2022 года подготовили 600 гектаров. Посеяно 100 га технической конопли.