Технический директор IT-компании Михаил Насонов рассказал, какой господдержки ожидает отрасль

Новые меры поддержки обращены не только к компаниям, но и к их работникам. Молодые специалисты отрасли смогут получить отсрочку от воинской службы вплоть до достижения возраста 27 лет. Работники от 22 до 45 лет могут рассчитывать на льготную ипотеку — взять жилищный кредит можно по ставке 5% годовых. Минимальный порог дохода для получения льготного кредита составит 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и 100 тысяч рублей для регионов. Правительство выделило на эту программу порядка 1,5 млрд рублей. Ожидается, что мерой поддержки воспользуются не менее 10 тысяч человек.