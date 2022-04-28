Технический директор IT-компании Михаил Насонов рассказал, какой господдержки ожидает отрасль

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Меры господдержки IT-отрасли вступили в силу еще в марте после специального указа президента России Владимира Путина. Технический директор IT-компании Михаил Насонов рассказал в беседе с «Народными Новостями», на какую поддержку от государства рассчитывают участники этого рынка.
Новые меры поддержки обращены не только к компаниям, но и к их работникам. Молодые специалисты отрасли смогут получить отсрочку от воинской службы вплоть до достижения возраста 27 лет. Работники от 22 до 45 лет могут рассчитывать на льготную ипотеку — взять жилищный кредит можно по ставке 5% годовых. Минимальный порог дохода для получения льготного кредита составит 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и 100 тысяч рублей для регионов. Правительство выделило на эту программу порядка 1,5 млрд рублей. Ожидается, что мерой поддержки воспользуются не менее 10 тысяч человек.
Как отметили многие игроки IT-индустрии, одной из наиболее значимых льгот стало освобождение компаний от уплаты налогов. По мнению техдиректора компании Webinar Group Михаила Насонова, это решение позволит «айтишникам» сосредоточиться на качестве выпускаемого продукта, пустив на него больше ресурсов.
Еще одним из важнейших пунктов господдержки IT-отрасли стали гранты, на которые выделены 14 млрд рублей. Отмечается, что максимальная сумма одного гранта увеличена до 500 млн рублей. Как подчеркнул наш собеседник, следует максимально упростить процедуру получения и отчетности по предоставленным субсидиям.
«Сроки принятия решений по грантам нужно минимизировать, рабочий процесс сделать дистанционным с использованием электронного документооборота. Максимально упростить отчетность после получения гранта с целью фокусирования предпринимателя на создаваемом продукте», — констатировал специалист.
Наконец, IT-отрасль могли бы стимулировать некоторые изменения в Уголовный кодекс РФ, которые активно обсуждают. Речь идет об ответственности за преступления экономического характера.
«Убрать уголовную ответственность за экономические преступления. За экономические преступления в самом крайнем случае нужно отвечать финансово — деньгами», —резюмировал Насонов.
Ранее маркетолог Николай Григорьев спрогнозировал постепенных переход российских пользователей Google на платформу «Яндекса».