“Театр”: Анатолий Белый ушел из МХТ и покинул страну

Анатолий Белый
Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый уволился из театра и уехал из России. Об этом сообщает в соцсетях журнал “Театр” со ссылкой на собственные источники в МХТ.
49-летний актер осенью должен был появиться в постановке “Сережа”, теперь на сцене его заменит Константин Хабенский.
Кроме того, имя и фамилия Белого также исчезли с афиш других спектаклей, в которых был занят актер. При этом Анатолий Белый значится в списке труппы МХТ.
Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны, — рассказал инсайдер журналу “Театр”.
Сам Анатолий Белый новости об увольнении и отъезде пока не прокомментировал.
Анатолий Белый состоит в труппе МХТ им. Чехова с 2003 года. Актер известен по таким постановкам, как “Белая гвардия”, “Мастер и Маргарита”, “Изображая жертву” и другим.
После начала военной спецоперации РФ на Украине многие культурные деятели высказались против нее и в связи с этим покинули Россию. Так, Анатолий Белый ранее выступил против спецоперации, опубликовав на своей странице в фейсбуке* несколько больших постов в поддержку Украины.
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Источник
Журнал “Театр”
Фото
Пресс-служба Kion