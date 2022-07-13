“Театр”: Анатолий Белый ушел из МХТ и покинул страну

Анатолий Белый

Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый уволился из театра и уехал из России. Об этом сообщает в соцсетях журнал “Театр” со ссылкой на собственные источники в МХТ.

49-летний актер осенью должен был появиться в постановке “Сережа”, теперь на сцене его заменит Константин Хабенский.

Кроме того, имя и фамилия Белого также исчезли с афиш других спектаклей, в которых был занят актер. При этом Анатолий Белый значится в списке труппы МХТ.

Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны, — рассказал инсайдер журналу “Театр”.

Сам Анатолий Белый новости об увольнении и отъезде пока не прокомментировал.

Анатолий Белый состоит в труппе МХТ им. Чехова с 2003 года. Актер известен по таким постановкам, как “Белая гвардия”, “Мастер и Маргарита”, “Изображая жертву” и другим.

После начала военной спецоперации РФ на Украине многие культурные деятели высказались против нее и в связи с этим покинули Россию. Так, Анатолий Белый ранее выступил против спецоперации, опубликовав на своей странице в фейсбуке* несколько больших постов в поддержку Украины.

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