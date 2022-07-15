TeamGroup представила СЖО, которая одновременно охлаждает процессор и SSD

Компания TeamGroup анонсировала новую систему жидкостного охлаждения под брендом T-Force. Она относится к классу «всё-в-одном» и позволяет охлаждать одновременно процессоры и твердотельный накопитель NVMe.





Отмечается, что если у накопителей PCIe 3.0 скорость обмена данными составляла около 3500 МБ/сек, то у PCIe 4.0 показатель достиг 7000 МБ/сек, а в случае PCIe 5.0 скорость составит до 12 000 МБ/сек и выше. Потому обычными радиаторами уже не обойтись, ведь контроллер при таких скоростях может разогреваться до 110 градусов.

Компания называет эту СЖО первой в мире комбинированной системой, одновременно охлаждающей два компонента ПК. Технические параметры системы не приводятся, но, судя по изображениям, система включает в себя три вентилятора. Корпус конструкции белый.

Пока что не сообщается, под какие накопители новинка подойдёт, когда появится на рынке и по какой цене.