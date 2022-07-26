Team Group выпустила первый SSD типа M.2 с испарительной камерой

Team Group сообщил о выпуске первого на рынке твердотельного накопителя со штатной испарительной камерой для охлаждения. Модель называется M.2 NVMe N74V-M80 и предназначена для промышленного применения.





Дело в том, что от температуры флеш-памяти и контроллера зависят показатели скорости чтения и записи. При повышении температуры скорость может упасть из-за перегрева, что недопустимо в промышленных системах. При этом система охлаждения Team Group с испарительной камерой позволяет удерживать температуру в заданных параметрах.

Как отмечается, при температуре окружающего воздуха +85 °C эта СО позволяет сократить время чтения и записи данных на 75% по сравнению с твердотельным накопителем M.2 без радиатора. Иначе говоря, накопитель не будет перегреваться и «тормозить».

В накопителе N74V-M80 используется 3D TLC флеш-память, интерфейс PCIe Gen3 x4, есть поддержка стандарта 1.3. Новинка доступна в вариантах 128, 256 и 512 ГБ. Заявленный диапазон скоростей чтения и записи составляет 3400 и 2500 МБ/с соответственно. Диапазон рабочих температур простирается от –40 °C до +85 °C. Цена пока неизвестна.

Ранее, отметим, Team Group показала СЖО для одновременного охлаждения процессора и SSD.