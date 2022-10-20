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Тайваньские военные сообщили об активности вблизи острова авиации и кораблей НОАК

Си Цзиньпин сообщил о намерении усилить стратегические возможности НОАК
pxhere.com

Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову группы кораблей и самолетов Народно-освободительной армии Китая.

Согласно обнародованным данным, два самолета Y-8 пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

«Вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — говорится в отчете.

Как передает RT, на сегодняшний день в регионе сохраняется напряженность, возникшая после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае такие действия американских властей назвали провокацией.

Китай ноак тайвань
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