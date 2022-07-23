Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) выпустила пояснительную заметку для банков. В ней говорится, что банковские учреждения не должны обрабатывать сделки поставщиков виртуальных активов (криптобирж) с покупателями, использующими банковские карты.





В документе регулятор предупредил о связанных с криптовалютами рисках и предоставил финансовым организациям три месяца на выполнение новых требований.

По данным тайваньских СМИ, FSC также ограничила использование банковских карт для азартных онлайн-игр, покупки акций, фьючерсов и опционов.

По словам ведомства, виртуальные активы являются рискованными и высокоспекулятивными, поэтому по аналогии с оплатой услуг онлайн-казино, покупкой акций и фьючерсов, торговля криптой так же должна быть ограничена.

В июне глава центробанка Тайваня Ян Чин-лонг рассказал, что ведомство все еще работает над национальной цифровой валютой. Однако говорить о точных сроках выпуска CBDC пока рано.