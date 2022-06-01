Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию микрочипов с частотой выше 25 МГц и оборудования для производства

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Министерство экономики Тайваня (MOEA) опубликовало список стратегически важных высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Как отметили в ведомстве, вторую страну добавили в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары.





В перечень попали такие решения:

электронные компоненты, тактовая частота которых превышает 25 МГц;

чипы, быстродействие которых достигает 5 гигафлопс, а арифметико-логические устройство имеет разрядность 32 бита и выше;

один или несколько портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами на скорости выше 2,5 МБ/с.

количество контактов на микросхеме превышает 144 единицы.

Помимо этого, запрещается поставка оборудования для производства микросхем методами оптической и рентгеновской литографии. Запрещается поставка сканеров и электронных сканирующих микроскопов для автоматической проверки чипов, а также устройств для прямого последовательного шагового экспонирования.

Отметим, что в 2021 году оборудование для производства полупроводниковой продукции заняло 32% в экспорте с Тайваня. Эти технологии в основном закупают Китай, Гонконг, Сингапур и США.