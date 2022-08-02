Тайвань перебросил дополнительную авиацию на юго-восток острова перед визитом Пелоси

Командование Военно-воздушных сил Тайваня перебросило дополнительные восемь истребителей Mirage 2000 на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун.
Усиление авиационной группировки произошло на фоне возможного визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Согласно полученным данным, чиновница должна прибыть на остров вечером 2 августа. В связи с этим власти Тайваня активно усиливают меры безопасности в регионе.
Ранее Китай обвинил США в провокационных действиях, к которым относится и визит Пелоси на остров. В Пекине подчеркнули, что внимательно следят за происходящей ситуацией, передает URA.RU.