Тайвань перебросил дополнительную авиацию на юго-восток острова перед визитом Пелоси

Усиление авиационной группировки произошло на фоне возможного визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Согласно полученным данным, чиновница должна прибыть на остров вечером 2 августа. В связи с этим власти Тайваня активно усиливают меры безопасности в регионе.