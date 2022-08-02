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Тайвань перебросил дополнительную авиацию на юго-восток острова перед визитом Пелоси

Тайвань перебросил дополнительную авиацию на юго-восток острова перед визитом Пелоси
Walid Berrazeg .Keystone Press Agency. Global Look Press

Командование Военно-воздушных сил Тайваня перебросило дополнительные восемь истребителей Mirage 2000 на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун.

Усиление авиационной группировки произошло на фоне возможного визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Согласно полученным данным, чиновница должна прибыть на остров вечером 2 августа. В связи с этим власти Тайваня активно усиливают меры безопасности в регионе.

Ранее Китай обвинил США в провокационных действиях, к которым относится и визит Пелоси на остров. В Пекине подчеркнули, что внимательно следят за происходящей ситуацией, передает URA.RU.

Пелоси США тайвань
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