Тайвань окольными путями отправил на Украину партию минометных боеприпасов

Вероятней всего речь идет о припасах к югославскому миномету M57. При этом Сербия не поставляет оружие ВСУ, но известно, что после 2014 года украинской армии предоставили партию M57 Чехия и Польша. Тайвань тоже не поставляет вооружения Украине напрямую, но боеприпасы оттуда могла поступить в страну вместе с военной помощью от США.