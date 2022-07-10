Тайвань окольными путями отправил на Украину партию минометных боеприпасов

Бойцы территориальной обороны ВСУ получили боеприпасы для минометов из Тайваня. Формально республика не оказывает военной поддержки Киеву, но могла отправить мины «окольными путями».
О прибытии на Украину партии боеприпасов из Тайваня в воскресенье, 10 июня, сообщил «Милитарный портал». По информации журналистов, речь идет о минах для 60-миллиметровых минометов сербского производства, активно используемых территориальной обороной.
Вероятней всего речь идет о припасах к югославскому миномету M57. При этом Сербия не поставляет оружие ВСУ, но известно, что после 2014 года украинской армии предоставили партию M57 Чехия и Польша. Тайвань тоже не поставляет вооружения Украине напрямую, но боеприпасы оттуда могла поступить в страну вместе с военной помощью от США.