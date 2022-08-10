Тайники с монетами помогли ученым оценить зажиточность древних жителей Крыма

Группа археологов обнаружила тайники с монетами на территории Фанагории, расположенной в Крыму. Как сообщает издание Planet Today, находка помогла ученым оценить зажиточность жителей древнего города.
Ученые утверждают, что найденные тайники датируются VI веком нашей эры. По их словам, существование таких тайников, а также количество монет, указывает на богатство людей, проживавших в Фанагории. Предполагается, что тайники были сформированы во время внезапного нападения на город.
«Есть много свидетельств того, что жители расставались со своими кубышками из-за поспешного бегства или по случайности. Много таких тайников было найдено рядом с человеческими останками, пронзенными стрелами, или закопанными под обгоревшими строениями», — рассказал нумизмат, старший научный сотрудник археологической экспедиции Михаил Абрамзон.
Фанагория — древний город, основанный греками в 356 году до нашей эры на побережье Таманского полуострова. Отмечается, что крупные археологические исследования проводятся в этом районе с XIX века.