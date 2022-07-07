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Тайник с оружием украинских диверсантов обнаружили в Херсоне

Тайник с оружием украинских диверсантов обнаружили в Херсоне
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил России обнаружили схрон с вооружением украинских диверсантов в Херсонской области. Информацию об этом сообщил источник в силовых ведомствах.

Помимо этого, российские военные обнаружили перевалочный пункт диверсантов. Также сообщается о найденном в частном заброшенном доме в Херсоне схроне украинских солдат, передает РИА Новости.

В тайнике российские военные нашли различные гранатометы, несколько гранат и запалы к ним. Помимо этого, в схроне были обнаружены патроны разных калибров, а также автоматы АКСУ и АКС-74 с установленными подствольными гранатометами.

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RusNewsToday24
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