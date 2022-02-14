Татьяну Тарасову возмутила «безобразная» ситуация вокруг Камилы Валиевой

Татьяну Тарасову возмутила «безобразная» ситуация вокруг Камилы Валиевой Новости
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Российская фигуристка Камила Валиева получила спорный результат допинг-теста в конце декабря прошлого года. Разразившийся на фоне этого скандал является безобразием, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее стало известно о завершении слушаний Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Окончательное решение должно быть вынесено 14 февраля приблизительно в 8-10 утра по московскому времени. По словам Тарасовой, ей очень тяжело наблюдать за происходящим с российской фигуристкой. Свое мнение она высказала в эфире Первого канала.

«Талантливый ребенок. Нужно знать: чем ты талантливей, тем жизнь у тебя будет тяжелее. Это всегда так, но не до такой же степени?» — заявила тренер.

Камила Валиева получила спорную допинг-пробу на чемпионате России, который проходил в конце декабря прошлого года. На данный момент решается вопрос того, продолжит ли фигуристка участие в Олимпийских играх в Пекине.

 
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