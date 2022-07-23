Татьяну Лазареву и Нику Белоцерковскую внесли в список иностранных агентов

Ника Белоцерковская

Министерство юстиции Российской Федерации обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: в него внесли актрису Татьяну Лазареву, блогера Нику Белоцерковскую и политика Илью Яшина. На сайте ведомства указано, что они получали финансирование со стороны Украины.

Татьяна Лазарева, которая сейчас находится в Испании, открыто выступает против военной спецоперации РФ на Украине и часто высказывается о ситуации в соцсетях и интервью.

В отношении Ники Белоцерковской, которая также ранее высказалась против спецоперации, в марте возбудили уголовное дело за “дискредитацию ВС РФ” на основе ее публикаций в инстаграме*. В мае суд заочно арестовал Белоцерковскую: ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 3 млн рублей за “распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ”. Белоцерковская много лет живет за границей: у блогера есть вилла во Франции, на которой она разместила беженцев из Украины после начала военной спецоперации.

Блогер прокомментировала новость в своем инстаграме*. Я всегда говорила, что фотографироваться с красивыми импортными мужиками — плохая примета! Я иноагент! А что это значит, кстати?

Про деньги нещадно ******. Ничего не брала! Только давала! (врут. — Прим.ред.)

В отношении Ильи Яшина ранее было возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ. Суд арестовал политика на два месяца.

Иностранными агентами также признали политика Максима Каца и общественного деятеля Руслана Шаведдинова.

*Instagram принадлежит Meta, призанной в РФ экстремистской организацией