Татьяна Васильева назвала геями большинство мужчин актеров

Звезда сериала «Сватьи» Татьяна Васильева считает, что большинство ее коллег-мужчин по съемочной площадке имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом пишет портал HOWTONEWS.
Актриса рассказала, что спокойно относится к представителям ЛГБТ. Их общество никогда не доставляло ей неудобств, а даже наоборот. По словам Васильевой, с геями работать гораздо приятнее, так как они ухаживают за собой больше, чем мужчины с традиционной ориентацией.
Однако по мнению артистки, показывать свои сексуальные предпочтения неприемлемо. Васильева отметила, что не хотела бы, чтобы ее внуки это видели.