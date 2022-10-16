Татьяна Васильева назвала геями большинство мужчин актеров

Актриса рассказала, что спокойно относится к представителям ЛГБТ. Их общество никогда не доставляло ей неудобств, а даже наоборот. По словам Васильевой, с геями работать гораздо приятнее, так как они ухаживают за собой больше, чем мужчины с традиционной ориентацией.