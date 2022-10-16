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Татьяна Васильева назвала геями большинство мужчин актеров

Татьяна Васильева назвала геями большинство мужчин актеров
pxhere.com

Звезда сериала «Сватьи» Татьяна Васильева считает, что большинство ее коллег-мужчин по съемочной площадке имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом пишет портал HOWTONEWS.

Актриса рассказала, что спокойно относится к представителям ЛГБТ. Их общество никогда не доставляло ей неудобств, а даже наоборот. По словам Васильевой, с геями работать гораздо приятнее, так как они ухаживают за собой больше, чем мужчины с традиционной ориентацией.

Однако по мнению артистки, показывать свои сексуальные предпочтения неприемлемо. Васильева отметила, что не хотела бы, чтобы ее внуки это видели.

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