Татьяна Васильева надеется никогда не встретиться с Садальским после его слов о «Сватах»

Актриса Татьяна Васильева отметила, что давно не общается со Станиславом Садальским. Она также прокомментировала его недавнее высказывание о сериале «Сваты», предает портал «Телепрограмма».
«Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки. Очень рада, что у Кравченко такие успехи», — пояснила Васильева.
Такая реакция актрисы последовала после того, как Садальский высказался о сериале «Сваты» — он заявил, что ему нравится игра Татьяны Кравченко, добавив, что она талантливее Васильевой.