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Татьяна Васильева надеется никогда не встретиться с Садальским после его слов о «Сватах»

Татьяна Васильева надеется никогда не встретиться с Садальским после его слов о «Сватах»
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева отметила, что давно не общается со Станиславом Садальским. Она также прокомментировала его недавнее высказывание о сериале «Сваты», предает портал «Телепрограмма».

«Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки. Очень рада, что у Кравченко такие успехи», — пояснила Васильева.

Такая реакция актрисы последовала после того, как Садальский высказался о сериале «Сваты» — он заявил, что ему нравится игра Татьяны Кравченко, добавив, что она талантливее Васильевой.

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RusNewsToday24
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