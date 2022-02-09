Татьяна Тарасова резко высказалась об идее повышения минимального возраста фигуристов

Совет Международного союза конькобежцев предложил повысить минимальный возраст атлета во взрослом фигурном катании с 15 до 17 лет. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости отметила, что это решение никак не повлияет на победы российских спортсменов в этом виде спорта.

«На нас это никак не повлияет. Мы как выигрывали, выигрываем, так и будем выигрывать! Нам в России просто все равно», — заявила Тарасова.

Стоит отметить, что в последнее время российские фигуристки добивались больших успехов на спортивных соревнованиях в юном возрасте. Так, Загитова выиграла Олимпиаду в 15 лет, столько же сейчас Камиле Валиевой.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала первой в истории спортсменкой, которая исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Валеевой и заявила, что второй такой спортсменки нет.

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