Татьяна Тарасова осталась в восторге от выступления российских пар в короткой программе

Татьяна Тарасова осталась в восторге от выступления российских пар в короткой программе Новости
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала успешное выступление российских пар фигуристов в короткой программе.

Танцевальная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили короткую программу на втором месте. Отставание российских спортсменов от первого места составило всего 0,16 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов идут следом, занимая третью строчку. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертом месте. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова похвалила фигуристов за хорошее выступление.

«Наши вторые, третьи и четвертые. Это прекрасно! Конечно, китайцы первые, но борьба будет. Все шансы есть у наших. Все хорошо откатались! Никого не хочу выделять, потому что все три пары молодцы», — сказала специалист.

Сборная России на данный момент располагается на девятой строчке в медальном зачете. В активе российских атлетов пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей.

 
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