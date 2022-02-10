Татьяна Навка заявила, что вся Россия поддерживает Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне скандала с сомнительным допинг-тестом спортсменки на Олимпиаде в Пекине.

Навка назвала юную фигуристку хрупким и прекрасным ангелом с настоящим спортивным характером. Победительница Олимпиады 2006 года заявила, что Валиева творит на льду историю и искусство, которое дарит невероятные эмоции зрителям.

«Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя. Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны! » — написала Навка на своей странице в соцсети Instagram.

Навка призвала спортсменку не обращать внимание на давление со стороны и сосредоточиться на соревнованиях в Пекине. Фигуристка заявила, что всегда тяжело оставаться лидером, когда в современном мире увеличилось количество прессинга от конкурентов.

МОК ранее назвал публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте у Камилы Валиевой слухами и спекуляцией. Валиева выступит на Играх в женской короткой программе 15 февраля.

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