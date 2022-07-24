Татьяна Навка поделилась кадрами совместной пробежки с Песковым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым выбежала на утреннюю пробежку.
Вместе с дочерью Надеждой все семейство устроило спортивную прогулку. Но в отличие от своих знаменитых родителей наследница уехала вперед на самокате, а фигуристка и пресс-секретарь бежали вслед за ней.
«Мама, папа, я — спортивная семья. Как говорится, начни с себя и у ребенка не останется выбора!» — написала Навка в соцсети.
Напомним, Песков женился на спортсменке в 2015 году.