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Татьяна Навка не поздравила бывшего мужа Жулина с днем рождения после его выходки

Татьяна Навка не поздравила бывшего мужа Жулина с днем рождения после его выходки
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Поклонники фигуристки Татьяны Навки успели раскритиковать ее за то, что она никак не отреагировала на день рождение бывшего супруга Александра Жилина. Фигуристка решила проигнорировать важное событие в жизни экс-супруга.

Как рассказали авторы портала Blitz.Center, Навка решила не поздравлять Жулина с днем рождения из-за его предыдущего проступка: он не явился на вручение диплома их общей дочери Александры. Вместо этого на мероприятие пришел ее отчим — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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RusNewsToday24
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