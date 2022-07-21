Татьяна Навка не поздравила бывшего мужа Жулина с днем рождения после его выходки

Как рассказали авторы портала Blitz.Center, Навка решила не поздравлять Жулина с днем рождения из-за его предыдущего проступка: он не явился на вручение диплома их общей дочери Александры. Вместо этого на мероприятие пришел ее отчим — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.