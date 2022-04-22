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    Татьяна Мишина рассказала о состоянии ударившегося о лед Евгения Семененко

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Татьяна Мишина рассказала о состоянии ударившегося о лед Евгения Семененко

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Тренер
    Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который
    сильно ударился о лед во время выступления в Петербурге.

    По ее
    словам, 18-летний спортсмен достаточно быстро восстанавливается. Молодой
    человек уже начал вставать с койки, а его общее состояние показывает
    положительную динамику.

    «Женя чувствует себя
    намного лучше. Он и сам так считает. Его состояние улучшается, головных болей
    нет. Все КТ показали, что нет никаких серьезных повреждений», — указала тренер в разговоре с изданием Sport24.

    Несмотря на то что
    спортсмен идет на поправку, ни о какой выписке из больницы речи не идет.
    Некоторое время фигурист еще пробудет в медучреждении.

    Евгений Семененко получил
    серьезную травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Петербурге. При выполнении
    прыжка он упал и ударился о лед. К молодому человеку мгновенно подошла бригада
    медиков и оказала первую помощь.

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