Татьяна Мишина рассказала о состоянии ударившегося о лед Евгения Семененко

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Тренер
Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который
сильно ударился о лед во время выступления в Петербурге.
По ее
словам, 18-летний спортсмен достаточно быстро восстанавливается. Молодой
человек уже начал вставать с койки, а его общее состояние показывает
положительную динамику.
«Женя чувствует себя
намного лучше. Он и сам так считает. Его состояние улучшается, головных болей
нет. Все КТ показали, что нет никаких серьезных повреждений», — указала тренер в разговоре с изданием Sport24.
Несмотря на то что
спортсмен идет на поправку, ни о какой выписке из больницы речи не идет.
Некоторое время фигурист еще пробудет в медучреждении.
Евгений Семененко получил
серьезную травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Петербурге. При выполнении
прыжка он упал и ударился о лед. К молодому человеку мгновенно подошла бригада
медиков и оказала первую помощь.