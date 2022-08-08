Татьяна Лазарева* решила помогать украинской армии вместо российской

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* (включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории РФ) собирается помогать украинской армии, а не российской, передает CTNews со ссылкой на Telegram-каналы.
По мнению артистки, покинувшей Россию после начала спецоперации, она находится «по другую сторону» от тех, кто поддерживает ВС РФ. Также, считает она, все россияне должны понести наказание.
«Уж конечно я буду помогать украинской армии, а не российской. Российской армии тоже многие помогают, но они там, мы с ними по разные стороны. Мы должны понести наказание за те чудовищные действия, которые мы совершали много лет и не каялись, и не делали выводов», — сказала Лазарева*.
После начала спецоперации на Украине телеведущая неоднократно критиковала соотечественников и позволяла себе жесткие высказывания в их адрес. По мнению публициста Михаила Шахназарова, Лазарева* не может мыслить адекватно. Дрессировщик Эдгар Запашный полагает, что у артистки есть серьезные пробелы в образовании.
* — физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.