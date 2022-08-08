Татьяна Лазарева* решила помогать украинской армии вместо российской

«Уж конечно я буду помогать украинской армии, а не российской. Российской армии тоже многие помогают, но они там, мы с ними по разные стороны. Мы должны понести наказание за те чудовищные действия, которые мы совершали много лет и не каялись, и не делали выводов», — сказала Лазарева*.