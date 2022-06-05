Татьяна Лазарева рассказала об отношениях с Михаилом Шацем, жизни в эмиграции и привычке русских “выживать”

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Татьяна Лазарева

На YouTube-канале “А поговорить?” вышло интервью Ирины Шихман с Татьяной Лазаревой, в котором актриса рассказала о своих отношениях с Михаилом Шацем и жизни в эмиграции.

Лазарева призналась, что все еще замужем за Шацем. У пары сложный период в отношениях, знаменитости не живут вместе, но в то же время свободной актриса назвать себя не может.

Миша <…> улетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно как-то развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты. Мы не развелись, наконец-то я могу это сказать. <…> Получилось, что каждый живет теперь своей отдельной жизнью. Раньше у нас был общий проект телевизионный, крепко держащий нас, потом его не стало, и что-то надо было делать. Ну и вот, каждый стал что-то делать.

Мы сейчас по-прежнему пытаемся понять: “А что, так можно?”. Общаться и делать каждому свое. Мы всегда были вместе и делали одно дело, и когда его не стало, мы просто были в растерянности. Что нас еще держит? Что мы будем делать, если у нас у каждого будет свое? Такого не было, сейчас оно появилось. Конечно, хочу [влюбиться]. Но тут дело как раз в свободе такого принятия решения, потому что пока ты все-таки в каких-то договоренностях существуешь, то я не так воспитана, я не могу. Какие-то есть нормы, надеюсь, я успела их все-таки детям передать, что существует некая договоренность, которую нельзя, не оговорив, предавать.

Михаил Шац

Сама Татьяна сейчас живет в Испании вместе с детьми. По словам актрисы, даже за границей она ощущает некий раскол между русскими и украинцами и даже испытывает из-за этого некую обиду.

Есть, безусловно, внутренняя обида. Здесь, конечно, происходит сейчас огромное расщепление между украинцами, которые приезжают сюда и которые здесь жили, и русскими. Я не думала, что это будет так. Я, честно говоря, с каждым днем все больше этого наблюдаю и этого боюсь. Были случаи, когда разбили стекло [машины] у знакомой моей, и так далее. Я какая-то идеалистка. Россияне уехали тоже не по своей воле, это беженцы от режима Путина. Уехали они либо давным-давно, когда поняли, что там никаких перспектив нет, либо вот сейчас уезжают очень много. В принципе к ним никаких претензий быть не может, думала я, мы страдаем от одного и того же режима. Но все-таки сейчас настолько сильный эмоциональный накал у украинцев, с этими эмоциями сложно бороться. И было бы еще зачем, эмоции должны иметь какой-то выход. Поэтому здесь, конечно, такое есть.

Лазарева также порассуждала о том, что можно считать главной проблемой России. По мнению актрисы, это поощряемая властью безынициативность россиян и их “привычка выживать”.

В нашей стране уже очень много лет очень много процессов делаются неосознанно, на автомате. Вот это, пожалуй, самое главное, что нас сгубило, россиян. Не думать ни о чем, не включать мозг, жить на автомате и подчиняться той картинке, которую вокруг тебя делают. <…> Нежелание задумываться, нежелание брать на себя ответственность.

Я считаю, что наша страна просто выживает. Да, она очень хорошо умеет это делать. Это национальная идея. Выживем, затянем пояса, всем покажем. Этот внешний враг, ради которого мы затягиваем постоянно пояса какие-то, что-то терпим, но зато мы удивительно выживающий народ. А когда ты начинаешь жить нормально, тебе говорят “Уезжай, не мешай нам выживать”.

Лазарева добавила, что возвращаться в Москву пока не планирует, потому что ей там “нечего делать”, но и не исключает для себя такой возможности.