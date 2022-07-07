Татьяна Лазарева о хейтерах, спецоперации и “Россиюшке многострадальной”: “Наша страна сейчас изрыгает из себя накопленную хтонь”

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Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая открыто выступает против военной спецоперации РФ на Украине, опубликовала в инстаграме* пост, посвященный судьбе России:

От количества ранящих и необъяснимо хамских комментариев иногда становится дурно даже мне, но я-то справляюсь, а вот вас под это подставлять совсем не хочется. Все, с чем нам сегодня трудно сталкиваться — например, огромное количество грязи и фекалий внутри людей, которые они из себя безудержно изрыгают на окружающих, или чудовищную бездну нравственного и культурного падения достаточно большой части населения России, — я рассматриваю как конечную историю. Мы сейчас, безусловно, где-то в верхней точке, это близко к кульминации, хотя совсем не хочется себе таковую представлять. Чем-то мне это напоминает сцену из любимого мультика “Унесенные призраками” — мытье в купальнях бога Каонаси, когда из него лезла грязь, пока вся не вылезла и он не очистился, запачкав при этом все вокруг. Не побоюсь сказать, что для меня в случае с нашей страной, если можно провести аналогию между организмом человека и обществом, — это какой-то почти хороший знак. Как чистится наш организм, когда его переполняют токсины и накопленные шлаки, так и наша страна сейчас изрыгает из себя десятилетиями накопленную хтонь, и на это нужно время.

Лазарева призналась, что шок прошел, но привыкания к ситуации вокруг пока не предвидится.

Зато оттаивают от леденящего ступора мысли и высвобождаются силы. Этому я очень рада и направляю их туда, куда сейчас мне нужно и хочется, — на помощь украинцам отсюда, где я сейчас базируюсь, и на мысли о Россиюшке нашей многострадальной и о том, как бы ее из этого морока вытащить. Хотела написать “поскорее”, но нет, никаких сверхусилий, никакой спешки и перепрыгиваний, пусть все идет как идет, как бы это ни было ужасно — опыт ускорения у нас уже есть, и он не очень хороший. Новые деревья вырастут только там, где старое превратилось в плодородную почву, предварительно став перегноем,

— подытожила телеведущая.

Когда началась спецоперация, Лазарева находилась в Киеве. В начале июня она вместе с детьми переехала в Испанию. При этом Татьяна не исключила, что когда-нибудь вернется в Россию. Актриса рассказала, что переезд дался ей довольно легко, в Испании у нее свой дом, куда она раньше приезжала отдохнуть на лето. Россию покинул и муж телеведущей Михаил Шац (пара официально жената, но каждый живет своей жизнью), который также осуждает действия российских властей на Украине — сейчас он находится в Израиле.

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