Татьяна Лазарева: Михаил Шац уехал из России и стал соседом Пугачевой в Израиле

Юмористка Татьяна Лазарева рассказала, что вывезла своего супруга шоумена Михаила Шаца из России в Испанию, однако вскоре после этого он переехал в Израиль. Подробности она рассказала в шоу «А поговорить?» на YouTube.
«Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся», — рассказала она.
Ранее Татьяна Лазарева поделилась последствиями от переезда в Испанию и участия в шоу на украинском ТВ. По ее словам, на нее буквально свалилась волна хейта после оскорбительных слов в адрес России.