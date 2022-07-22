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Татьяна Лазарева и Илья Яшин пополнили список физлиц-иноагентов

Татьяна Лазарева и Илья Яшин пополнили список физлиц-иноагентов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева и муниципальный депутат Илья Яшин были добавлены в перечень физических лиц, признанных иностранными агентами. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.

Кроме них список пополнился еще тремя гражданами. Так, иноагентом в РФ признаны блогеры Максим Кац и Вероника Белоцерковская, а также общественный деятель Руслан Шаведдинов.

Ранее в отношении Яшина было возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, он распространял информацию, дискредитирующую российскую армию. В настоящий момент депутат находится под административным арестом.

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RusNewsToday24
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