Татьяна Лазарева и Илья Яшин пополнили список физлиц-иноагентов

Телеведущая Татьяна Лазарева и муниципальный депутат Илья Яшин были добавлены в перечень физических лиц, признанных иностранными агентами. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.
Кроме них список пополнился еще тремя гражданами. Так, иноагентом в РФ признаны блогеры Максим Кац и Вероника Белоцерковская, а также общественный деятель Руслан Шаведдинов.
Ранее в отношении Яшина было возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, он распространял информацию, дискредитирующую российскую армию. В настоящий момент депутат находится под административным арестом.