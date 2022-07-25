Татьяна Кравченко назвала подлой свою экранную внучку из «Сватов» Анну Кошмал

Актриса Татьяна Кравченко прокомментировала решение своей экранной внучки по сериалу «Сваты» Анны Кошмал внести ее и Федора Добронравова в список «врагов Украины».
Прочитав эту новость в СМИ, актер Станислав Садальский решил узнать у своей партнерши по спектаклю «Гвоздь сезона» Татьяны Кравченко, как она относится к поступку своей экранной «родственницы».
«Ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съёмочная группа переживала за неё. Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая», – заявила Кравченко.
Ранее актриса Инна Королева заявила, что после своего громкого заявления Анне Кошмал стоит обратиться к врачу.