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Татьяна Кравченко назвала подлой свою экранную внучку из «Сватов» Анну Кошмал

Татьяна Кравченко назвала подлой свою экранную внучку из «Сватов» Анну Кошмал
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Кравченко прокомментировала решение своей экранной внучки по сериалу «Сваты» Анны Кошмал внести ее и Федора Добронравова в список «врагов Украины».

Прочитав эту новость в СМИ, актер Станислав Садальский решил узнать у своей партнерши по спектаклю «Гвоздь сезона» Татьяны Кравченко, как она относится к поступку своей экранной «родственницы».

«Ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съёмочная группа переживала за неё. Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая», – заявила Кравченко.

Ранее актриса Инна Королева заявила, что после своего громкого заявления Анне Кошмал стоит обратиться к врачу.

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RusNewsToday24
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