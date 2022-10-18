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Татьяна Буланова назвала меркантильными современных девушек

Татьяна Буланова назвала меркантильными современных девушек
Global Look Press | Said Gadzhiev

Эстрадная певица Татьяна Буланова сделала неожиданно громкое заявление насчет современных девушек.

По словам матери двух сыновей, практически все девушки — чрезмерно меркантильные. Как заявила Буланова, большая часть из них — охотницы за имуществом.

«Они выходят замуж не по любви, а везде ищут выгоду. Кто побогаче — тот и интереснее. А мальчики все же не такие», — высказалась Буланова на шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Переубедить артистку попытался актер Сергей Астахов. Он объяснил, что люди бывают разные. Примечательно, что сам артист на данный момент воспитывает дочь.

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RusNewsToday24
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