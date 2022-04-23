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    Татьяна Бронзова пристыдила сбежавшую из России Чулпан Хаматову

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Татьяна Бронзова пристыдила сбежавшую из России Чулпан Хаматову

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    Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

    Актриса Татьяна Бронзова высказалась об уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой. Она пристыдила коллегу за нелестные слова о России.

    В одном из своих интервью для латвийского телевидения Хаматова в очередной раз настроила против себя российских коллег. Актриса заявила, что в стране молодым талантам невозможно пробиться на сцену. Бронзова призналась, что хорошо относится к творчеству Хаматовой, но она не нравится ей как человек.

    «Все талантливое гнобят, а как же ты, милая моя? Ты откуда взялась? Каким образом ты пролезла. Тебя кто-то насиловал или что надо в этой стране?» — заявила Бронзова порталу BLITZ+.

    Ранее Хаматова в одном из интервью сообщила, что не понимает государственных наград, которые дают деятелям культуры в России. Звание народной артистки РФ она назвала бредятиной, чем вывела из себя многих коллег на родине. 

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