Татьяна Бронзова пристыдила сбежавшую из России Чулпан Хаматову

В одном из своих интервью для латвийского телевидения Хаматова в очередной раз настроила против себя российских коллег. Актриса заявила, что в стране молодым талантам невозможно пробиться на сцену. Бронзова призналась, что хорошо относится к творчеству Хаматовой, но она не нравится ей как человек.