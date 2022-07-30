«Тату» воссоединится для выступления на концерте в Минске

Группа «Тату» стала популярной в 2000 году благодаря клипу на песню «Я сошла с ума», впоследствии дуэт добилась мировой популярности, возглавив хит-парады в США, Великобритании и других странах. В 2011 году коллектив распался, после этого множество раз возникали слухи о его воссоединении, но они не подтверждались.