«Тату» воссоединится для выступления на концерте в Минске

Участница группы «Тату» Лена Катина объявила в соцсетях, что группа воссоединится осенью этого года и выступит в рамках Ovion Show в Минске.
Певица поделилась, что 3 сентября снова выйдет на сцену на стадионе «Динамо» со второй участницей группы Юлией Волковой, которая тоже подтвердила свое участие. В комментариях к постам поклонники назвали воссоединение «чудом» и «камбэком года», передает «Царьград».
«3 сентября на стадионе “Динамо” будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет легендарная группа “Тату”», — написали на своей странице организаторы мероприятия.
Группа «Тату» стала популярной в 2000 году благодаря клипу на песню «Я сошла с ума», впоследствии дуэт добилась мировой популярности, возглавив хит-парады в США, Великобритании и других странах. В 2011 году коллектив распался, после этого множество раз возникали слухи о его воссоединении, но они не подтверждались.