ТАСС: СКР направил дело убитого дочерьми Хачатуряна в генеральную прокуратуру

Собеседник агентства уточнил, что в случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы. Адвокаты потерпевших и самого убитого Хачатуряна не подтвердили ТАСС данную информацию. Агентство также не располагает подтверждением этой информации со стороны СКР