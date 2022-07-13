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ТАСС: СКР направил дело убитого дочерьми Хачатуряна в генеральную прокуратуру

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственный комитет России направил для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру РФ уголовное дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что в случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы. Адвокаты потерпевших и самого убитого Хачатуряна не подтвердили ТАСС данную информацию. Агентство также не располагает подтверждением этой информации со стороны СКР

Суд по ходатайству следствия ограничил защиту обвиняемого в сроках ознакомления с материалами. 

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца. Возбуждены уголовные дела по статьям «истязание», «насильственные действия сексуального характера» и «понуждение к действиям сексуального характера».

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