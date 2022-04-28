ТАСС: Анатолий Чубайс уехал в Италию и не собирается возвращаться в Россию

Анатолий Чубайс

Бывший гендиректор “Роснано” и бывший спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс отправился в Италию и не планирует возвращаться в Россию. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к окружению Чубайса.

Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность, — говорится в сообщении источника.

Возвращаться в Россию для того, чтобы дать показания по делу о краже его имущества в деревне Переделки в Одинцовском районе на сумму 70 млн рублей он, по словам источника, тоже не собирается. В деле, которое было возбужено по заявлению Чубайса в 2017 году, он является потерпевшим. Основным фигурантом дела является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Слушание должно было пройти 27 апреля, но было перенесено судом из-за отсутствия потерпевшей стороны и одного из свидетелей.

В конце марта Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента, которую занимал с декабря 2020 года, и уехал из России. Позже его вместе с женой, режиссером Дуней Смирновой, заметили в Стамбуле.