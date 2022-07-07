Task&Purpose: стресс от украинского конфликта сделает до 70% американских наемников инвалидами

Психологический вред, полученный американскими наемниками в рамках украинской кампании, считает специалист, уже превосходит урон, нанесенный «солдатам удачи» из США во время поездок в Ирак или Афганистан. В будущем это, считает она, может привести к увеличению числа суицидов среди наемников-ветеранов.