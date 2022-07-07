Task&Purpose: стресс от украинского конфликта сделает до 70% американских наемников инвалидами

Стресс, получаемый американскими наемниками на Украине, приведет к тому, что до 70% из тех, кто вернется в США, останутся инвалидами, пишет портал Task&Purpose, передает ФАН.
Авторы материала ссылаются на доклад аналитического центра Минобороны США, в котором приводится мнение сотрудницы научного центра Жанны Мантуа. По ее словам, длительный стресс, в котором пребывают американские военные на Украине, в перспективе окажет на многих из них безвозвратное физическое влияние.
«Посттравматическое стрессовое расстройство, связанное со службой, может привести к 10–70% инвалидности, в зависимости от степени тяжести», — считает Мантуа.
Психологический вред, полученный американскими наемниками в рамках украинской кампании, считает специалист, уже превосходит урон, нанесенный «солдатам удачи» из США во время поездок в Ирак или Афганистан. В будущем это, считает она, может привести к увеличению числа суицидов среди наемников-ветеранов.