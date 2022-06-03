Тарзан пригрозил странам НАТО из-за давления на Россию

Супруг звездной российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсетях обращение к «врагам России».
«Русский мир был, есть и будет! И никакая нежить не сможет этому помешать! Зарубите это на своих иностранных носах! Учите историю, пока она сама вас не выучила», — написал Тарзан.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Тарзан резко высказался в адрес покинувших Россию звезд. Он назвал коллег по творческому цеху предателями и «людьми без родины», презревшими память своих предков.