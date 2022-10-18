Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15%

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Telecom Daily, средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10–15%.

Эти цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

Изменения цен на тарифы в начале каждого года – стандартная практика, к которой прибегают российские операторы. Например в 2020 году операторы «большой четверки» повысили тарифы, что объяснялось ростом расходов на соблюдение «закона Яровой», предполагающего траты на хранение информации о звонках и сообщениях абонентов. За весь 2020 год рост составил порядка 10%.





В основном операторы стараются повышать тарифы наименьших ценовых категорий, которые изначально запускаются операторами с целью увеличения абонентской базы, о чем говорит гендиректор аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Зачастую операторы используют показатели того, какой доход им должен приносить каждый абонент. Хорошим считается показатель 600 руб. с одного абонента в месяц.

«ФАС России проводит анализ экономической обоснованности изменения тарифов. Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов операторами не соответствует индексу потребительских цен, служба принимает меры антимонопольного реагирования», – сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.