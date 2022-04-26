Тарасова предложила провести собственный турнир по фигурному катанию в России

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что иностранцы не приедут на российский турнир Гран-при по фигурному катанию, сообщает РИА Новости Спорт.
«Безусловно, нужно проводить собственный турнир по фигурному катанию. Что касается иностранцев, то они к нам не приедут», — отметила тренер.
Ранее международный союза конькобежцев объявил о решении отменить этап серии Гран-при по фигурному катанию в России, который должен был пройти в сезоне-2022/23.
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