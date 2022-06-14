Тарасова оценила решение минспорта Украины бойкотировать турниры с участием россиян

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы минспорта Украины Вадима Гутцайта, призвавшего бойкотировать турниры с участием россиян.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам не должно быть никакого дела до возможного бойкота украинцами турниров с их участием. Соответствующее мнение именитая наставница озвучила в разговоре с журналистами РИА Новости.
«Мы понимаем, что происходит? Понимаем. Мы будем участвовать? Будем. Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. Они — не мы, а мы — не они», — подчеркнула Тарасова.
Ранее Вадим Гутцайт заявил, что его соотечественники должны бойкотировать все международные турниры с участием россиян и белорусов. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.